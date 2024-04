CADREGARI A RFV, Viola fai bene a puntare sulle Coppe

FirenzeViola.it

Adriano Cadregari a Radio FirenzeViola

Adriano Cadregari, ex tecnico della Fiorentina Primavera e della Salernitana, è intervenuto a "Firenze in campo" su Radio FirenzeViola per parlare dell'attualità viola: "Il campionato, con il decimo posto, passa in secondo piano rispetto alle semifinali di Coppa e deve provare a portare a casa quelle".

Tante assenze tra i convocati? "Se ci sono ragazzi giovani mi piace molto, è importante che possano vivere il calcio adulto. Poi non si può negare che la Fiorentina voglia vincere solo la Coppa"

Cosa pensa del Brugge? "Intanto nelle 4 semifinaliste c'è qualità per forza e la Conference è importante per tutte come le altre Coppe europee. La Fiorentina non è che abbia disputato tante Champions negli ultimi anni perciò per me è questa la sua Champions League. Perciò ha ragione ad aspirare a vincerla".

Come valuta Italiano? "Sa fare calcio e ha dato calcio alle sue squadre. Il decimo posto può essere una delusione ma per me conta anche come gioca una squadra e il suo gioco è di qualità"

Sostituti di Italiano? Vedrei bene...tanti bei giocatori di qualità. Sono loro che ti portano punti poi il tecnico ti dà identità. Certo Italiano avrebbe anche più punti. Ma la prima cosa devono essere presi giocatori. Poi sia Aquilani che Gilardino stanno facendo molto bene e Firenze è una straordinaria città e una grande piazza che ha tutto per farti diventare un grande tecnico.

Come giudica la Salernitana? "Sousa lavorava molto bene ma è stato esonerato alla svelta e cambiando tanto, sia tecnici che ds, hanno mischiato troppo la cd polenta e le cose sono andate male, serve tranquillità per fare bene e l'allenatore preso deve essere in grado di andare oltre i risultati"

Cosa farebbe con Gonzalez? "E' un grande giocatore ma non conta solo essere bravo, ma avere voglia e motivazioni. Deve essere brava la dirigenza a capire se ancora li avrà ma certo quelli bravi cercherei di tenerli".

