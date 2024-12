CADREGARI A RFV, Quarta fuori ruolo? Conta la squadra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'allenatore Adriano Cadregari è intervenuto a Radio FirenzeViola durante i "Tempi Supplementari". Queste le sue parole sula Fiorentina: “Quello che è successo qualche giorno fa può giustificare un primo tempo non all’altezza da parte della Fiorentina. D’altronde il calcio è fatto da uomini e la mentalità, l’umanità conta tanto”.

È d’accordo con chi dice che è un bene che la Fiorentina sia uscita dalla Coppa Italia? “Dovremmo valutare il campionato dell’anno scorso. Non quello di quest’anno, perché il calcio può cambiare da un mese all’altro. Per la Fiorentina potrebbe essere una difficoltà affrontare tre competizioni, però ci vorrebbe un po’ più di attenzione a dare giudizi affrettati. È giusto parlare della gara di ieri, ma non bisogna dare giudizi su quello che sarà”.

Cosa ne pensa di Quarta centrocampista? “È difficile dare una risposta, Palladino sa esattamente cosa gli può dare. Quando si allenano le prime squadre quella che conta è la squadra. L’allenatore fa bene ad usare un giocatore fuori ruolo se il collettivo ne beneficia”.