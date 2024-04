BUSO A RFV, Nico ha l'atteggiamento di chi se ne andrà

FirenzeViola.it

Renato Buso, ospite nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, ha commentato così le recenti prove di Andrea Belotti e Nico Gonzalez: "Belotti non può rappresentare il futuro della Fiorentina. Fa reparto da solo, si sbatte per la squadra e tutto. Ma non è il bomber che serve alla Fiorentina". E su Nico: "Non mi dà buone sensazioni. Non rischia mai la giocata e non lo vedo dentro al progetto. Lo vedo molto spento da questo punto di vista".

E sulle possibili scelte di Italiano in vista della gara contro l'Atalanta, con il probabile rientro dal primo minuto di Arthur e Nico Gonzalez: "La formazione titolare è sempre la formazione giusta. Credo che Italiano abbia fatta delle scelte privilegiando questo appuntamento, la semifinale con l'Atalanta. Poi vedremo se le scelte saranno davvero giuste. L'Atalanta si sta dimostrando uno squadrone e questo va sottolineato. Ha tanta qualità e davanti sta facendo benissimo. Sono fisicamente devastanti, aggressivi ma anche qualitativamente impressionanti. La loro forza è soprattutto la fisicità e il ritmo che mette in ogni gara".

