BUSO A RFV, Imprescindibile un centrocampo a tre

Renato Buso intervenuto a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "La partita con la Lazio sarà spartiacque perché sarà complicata e contro una squadra che lotta con la Fiorentina in classifica. Bisognerà capire cosa vorrà cambiare Palladino nelle prossime partite, sia dal punto di vista caratteriale che soprattutto tattico. Deve fare di più e cercare di far capire che la Fiorentina non è quella che ne ha vinte 8 di seguito ma neanche quella che ha fatto 2 punti in sei partita. Credo che la squadra abbia bisogno di ritrovare ordine e solidità ed è imprescindibile il centrocampo a tre secondo me".

Senza Cataldi però è dura...

"Si parla di un giocatore che ha fatto un inizio di stagione eccezionale ma ha qualche problema fisico e non riesce a tenere quel livello tutta la stagione, non è come Bove che aveva una fisicità diversa. Cataldi è dinamico, rapido, ma fisicamente non ha troppa struttura per andare a contrasto. Averlo oppure no cambia tanto, si perde molto a centrocampo ma è vero che Cataldi faceva bene quando aveva accanto determinati giocatori. Il centrocampo della Fiorentina è in difficoltà anche se è arrivato Folorunsho, ma va abbinata la qualità alla dinamicità".

Sogna ancora l'arrivo di Fagioli a Firenze?

"A maggior ragione con questo Cataldi, un giocatore come Fagioli farebbe la differenza. Sarebbe un acquisto favoloso".

