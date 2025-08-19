RFV Buscaglia (Dazn) presenta Ilenikhena: "Talento grezzo. Mi ricorda Boniface"

Nella giornata di Radio FirenzeViola spazio anche per Ricky Buscaglia. Il giornalista e telecronista di Dazn ha parlato così della Fiorentina che verrà: "L'ho commentata in diverse amichevoli. L'impressione è che sia una rosa da 'lavori in corso', ma è così per tutte le squadre. Secondo me si andrà verso un campionato equilibrato per la lotta Champions e la Fiorentina sarà in lizza. Dovremo capire che campionato farà il Torino, una delle incognite, mentre non ho dubbi sul Como. Una squadra che ha fatto un mercato del genere deve puntare all'Europa. Gente come Baturina, Nico Paz, Diao, non possono rimanere senza Europa".

Buscaglia ha presentato anche George Ilenikhena, calciatore nigeriano-francese, attaccante classe 2006 del Monaco che interessa alla Fiorentina: "Se il Monaco ha deciso di privarsi di un giocatore del genere vuol dire che ha in mano un sostituto di rilievo, il Monaco vuole alzare il livello quest'anno. Ilenikhena è potenzialmente un diamante ma è ancora grezzo: è una forza della natura, un atleta devastante, con ancora grossi limiti tecnici, soprattutto nel gioco spalle alla porta. Se può essere paragonato a Moise Kean? Non so, lo vedo ancora più grezzo dal punto di vista tecnico, lo paragonerei a un altro attaccante, Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Dal punto di vista tecnico deve migliorare molto, anche come scelte fatte e visione di gioco. Per la Fiorentina può essere utile come cambio a partita in corso, perché uno con quella potenza fisica se entra a 30' dalla fine ti spacca la gara".