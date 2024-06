BRUNO A RFV, Definizione "indegno" dai tifosi fa male

FirenzeViola.it

L'ex difensore viola Pasquale Bruno è intervenuto a "Garrisca al Vento" su Radio Firenzeviola per parlare di attualità in casa Fiorentina ripartendo dalla finale persa ad Atene: "Mi è venuta in mente la finale europea fatta con il Torino senza perdere con l'Ajax e con tre pali presi poi persa, fa male ai tifosi. Ho letto il comunicato della curva e condivido tutto ma se fossi un giocatore e mi dicessero che sono indegno mi taglierei le vene, ti fa sentire male una cosa del genere. La gente non è stupida e se il popolo ti dice che sei indegno... ".

Come vedi la ripartenza con Palladino e Goretti? "Senza squadra e giocatori forti non vinci, nel senso che devono avere dentro l'orgoglio di non perdere. Troppo facile fare il fenomeno con le piccole, il giocatore vero lo vedi nelle finali. Se io compro un giocatore che mi dicono che è forte ma ha un caratteraccio come me... io sbagliavo con le piccole ma le partite vere non le sbagliavo. Perciò devi vedere che giocatori sono quelli che vai a prendere, lo scouting serve anche a quello, servono giocatori che siano uomini. Gli devi far rispettare la maglia, avere senso di appartenenza e non avere paura. Deve essere il giocatore a voler vincere certe partite, non l'allenatore a doverli motivare, devono essere loro a dire al tecnico: "Tranquillo mister ci pensiamo noi".

Regole arbitrali sui tocchi in area? "Noi eravamo costretti ad essere cattivi perché c'erano giocatori veramente forti come Maradona ecc. Ora i giocatori sono così scarsi che non serve fallo, si stoppano da soli. Le regole però sono assurde. In Inghilterra il contatto è permesso, in Italia ci si annoia"

Martinez Quarta un piccolo Bruno? "Non scherziamo, il mio era un altro mondo, ora sono tutti uguali. Si marca a zona e si perde una finale per un errore di posizione di Ranieri".

Con la difesa a tre cosa cambierebbe? "I numeri sono il male del calcio moderno, se hai giocatori forti fai quello che vuoi".