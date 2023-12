BRESSAN A RFV, Sottil? Ci sta riproporlo stasera

FirenzeViola.it

L'ex giocatore viola Mauro Bressan è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di Fiorentina: "Se Nico Gonzalez non gioca vuol dire che Italiano e il suo staff hanno valutato che fosse giusto così. Per me l'argentino è il fenomeno della squadra ma dobbiamo ricordarci che ha giocato diverse partite, anche in Argentina con la Nazionale, quindi sicuramente aveva bisogno di qualche giorno per riposarsi. La Fiorentina, secondo me, l'ha studiata bene per far recuperare le forze a Nico. Se Gonzalez, ad esempio, ha fatto lavoro di forza può essere rischioso anche fargli giocare solo 15 minuti, di conseguenza lo preservano in vista della Roma. Sottil? Quando un calciatore ha autostima ed è in forma viene naturale riproporlo in campo per la partita dopo. Italiano, però, ha sempre dato spazio sempre a tutti e quindi probabilmente continuerà con le rotazioni sugli esterni".

