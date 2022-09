BRAMBATI A RFV, Viola, un gran futuro. Milenkovic...

Massimo Brambati, ex calciatore e attualmente procuratore, ha commentato a RadioFirenzeViola il momento della Fiorentina, oggi impegnata nel suo esordio in Conference: "Questo è un torneo che dà stimoli e che deve servire a far crescere i giovani. Italiano ha delle bellissime idee di calcio e sa come trasmetterle ai suoi giocatori. Mi fido molto di lui, mi piaceva già quando allenava in altre categorie. La Fiorentina lo ha sempre assistito e gli ha dato la possibilità di lavorare al meglio: mi aspetto un buon futuro in tal senso per i viola".

Cosa pensa delle difficoltà offensive della Fiorentina?

"Con le idee dell'allenatore e la fiducia dell'ambiente i risultati arriveranno. Certo, molti giocatori devono ancora dimostrare di essere da Fiorentina. L'assenza di Gonzalez in ogni caso ha influito molto. Jovic ha delle qualità ma sono ancora tutte inespresse: non vorrei che avesse problemi ambientali dettati dal carattere".

Come valuta la permanenza di Milenkovic?

"E' stata una scelta importante: a me piace tantissimo. Pensavo che, saltato Bremer, l'Inter si sarebbe diretta su di lui. E' un centrale in crescita che può ancora far bene".