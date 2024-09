BERNI A RFV, Sul 2° gol errore anche di De Gea. Ranieri...

FirenzeViola.it

L'ex calciatore della Fiorentina Fabrizio Berni, in viola dal 1969 al 1971, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per analizzare, da ex difensore, le difficoltà della difesa gigliata: "Io credo che aver perso una partita del genere non ci autorizzi a rivoluzionare l'assetto della squadra passando ad una difesa a quattro. Questo perché non c'è la garanzia che gli errori individuali svaniscano. L'errore principale è sul secondo gol. De Ketelaere è saltato in terzo tempo sovrastando i difensori ma De Gea ha fatto un errore di valutazione non uscendo per aiutare i compagni. Ranieri è stato massacrato ma su una palla che cade nell'area piccola la responsabilità è anche del portiere".

Ranieri viene chiamato in causa anche sul secondo e terzo gol

"Il primo gol è stata una ripartenza dell'Atalanta. In una situazione come quella non è facile trovare subito la marcatura. Il suo errore è stato non essere di fianco ma davanti all'avversario. Il primo tempo però è stato lodevole, con un centrocampo più fitto. Gli errori individuali sono stati determinanti e nel secondo tempo la Fiorentina non ha avuto più la forza di reagire mentre l'Atalanta ha avuto altre occasioni".

Mancano centimetri senza Pongracic?

"Credo di sì. Un centrale ai miei tempi si cominciava a prenderlo in considerazione, con alcune eccezioni, da 185 cm in sù. Questo perché la struttura fisica è fondamentale sui cross. Uno dei migliori della Fiorentina negli ultimi tempi per me, a parte l'ultimo anno e mezzo, è sempre stato Milenkovic. Questo perché era forte fisicamente e toglieva spesso la difesa da alcune situazioni di difficoltà. Mi auguro che Pongracic possa compensare l'addio di Milenkovic e queste difficoltà viste ieri a Bergamo".

