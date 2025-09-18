RFV Beccantini: "Fagioli scelga se vuole essere un dito che indica la luna o arrivare a essere la luna"

Roberto Beccantini, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio" partendo dall'analisi sull'inizio di stagione di Stefano Pioli: "Tocca a Pioli e soprattutto ai giocatori che sono stati scelti far vedere che sono da Fiorentina. Perché l'allenatore può orientare ma poi sono i giocatori che vanno in campo. Siamo appena alla 3 giornata, sicuramente la Fiorentina non è partita bene e ora l'aspetta un mina vagante come il Como. L'idea di affiancare Piccoli, Gud o Dzeko a Kean è interessante però va meditata e provata più e più volte. Non si può avere tutto subito"

Pioli è un allenatore normale o qualcosa in più?

"Pioli è un buon allenatore che in base al materiale che ha a disposizione farà uscire il massimo del potenziale dalla Fiorentina così come fece al Milan, portandolo anche allo scudetto".

Come mai Kean in coppia con Retegui funziona bene, mentre alla Fiorentina non ha ancora trovato sintonia con nessun attaccante?

"In Italia le difese lo conoscono di più. Poi in nazionale gioca con il capocannoniere dell'ultima stagione di Serie A. Nella Fiorentina deve trovare l'intesa con Dzeko, con il giovane Piccoli, conosce già Gudmundsson. Non penso sia solo una questione di schema, al di là dei cambiamenti tattici che sta portando Pioli rispetto a Palladino. Ricordiamoci che ripetersi è molto più complicato che arrivare a un certo livello".

Cosa ne pensa di Fagioli?

"Alla Juventus fece una stagione molto interessante con tre goal, poi c'è stata la ludopatia, il caso scommesse e la squalifica. Una volta tornato in campo Fagioli aveva anche iniziato bene, venendo chiamato anche in Nazionale da Spalletti, ma successivamente non si è più confermato su quei livelli che aveva fatto intravedere. Ora deve far vedere quello che è, decidere se vuole essere un normale dito che indica la luna o arrivare a essere lui stesso la luna"

