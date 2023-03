BECALI A RFV, Commisso spenda di più e cambi ds

Giovanni Becali, noto agente di mercato nonché ex procuratore di Adrian Mutu ai tempi della Fiorentina, si è così espresso su Radio FirenzeViola: “La squadra viola è da mezza classifica, non so se andrà più avanti. Non conosco la proprietà, ma se è molto ricca deve spendere un po’ di più. Poi deve prendere un altro direttore sportivo, perché quello che ha ora (Pradè) non sa niente di calcio”.

C'è qualche talento rumeno da menzionare?

“Ce ne sono due nel Pisa, due nel Parma e anche due o tre dalla Romania che prenderanno il volo, verso squadre importanti in Europa. Ad esempio, Dennis Man (attaccante del Parma, ndr) è un grande talento, deve stare bene per andare lontano”.