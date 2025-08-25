Colasanto su Beltran: "Non escluderei che possa rimanere. Per me aspetta un club di A"

L’intermediario di mercato, esperto di calcio argentino, Filippo Colasanto è intervenuto su Radio FirenzeViola durante “Chi si compra” per parlare della cessione di Lucas Beltran: "Il River è partito bene in campionato, sta giocando con una squadra giovane. E non credo che stiano morendo per riportare Beltran in Argentina. Poi avrebbe la nomea di quello che ha fallito se tornasse in patria. Non escluderei il fatto che lui possa anche rimanere a Firenze e giocarsi le sue chanches con Pioli che potrebbe essere il tecnico giusto per lui. O sennò un'ipotesi prestito, penso più in Italia che all'estero, tipo Parma, Genoa, Cagliari. Dove non c'è tanta pressione. E' proprio inspiegabile questa sua parabola. Però non credo che lui stia rifiutando tutto perché aspetta il River.

Credo anche che lui non tornerebbe in patria da sconfitto. Dal Brasile lo ha chiamato il Flamengo, la squadra più importante, ha una tifoseria incredibile. Lo avrebbero riempito dei soldi. Poi non è vero che brasiliani e argentini sono come cane e gatto. Probabilmente il suo orgoglio non lo vuole far tornare in Sudamerica. Lui per me sta aspettando un club di Serie A, io cercherei di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Si parla tanto del Parma che però ha un giocatore come Matteo Pellegrino che avrà una crescita spaventosa".