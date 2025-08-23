RFV Bressan: "Fiorentina con più certezze, ne approfitti per partire bene. E' nel gruppone dietro Napoli e Inter"

L'ex calciatore della Fiorentina Mauro Bressan è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare di attualità viola, partendo dalla griglia di partenza della serie A al via oggi: "E' un campionato incerto. Penso che Napoli è avanti e subito dopo Inter e forse la Juve poi dietro c'è un po' di incertezza perché tutte le altre tra cui la Fiorentina possono stare dietro in un gruppone che si gioca l'Europa. All'inizio la Fiorentina ha anche qualcosa in più delle altre che hanno cambiato tanto, lei ha pochi ritocchi e può approfittare".

Il tridente è da Champions? "E' un tridente importante e permetterà ai viola di giocarsela. Ho il dubbio che possano giocare sempre insieme e infatti mi aspetto che possano giocare come in Conference con la soluzione con il centrocampista. E' una Fiorentina più equilibrata con quell'assetto".

Cosa manca? "La squadra di base c'è. Se dovesse arrivare qualche soluzione di qualità è sempre ben accetta ma in questo momento si cercano le alternative, in difesa magari cerca caratteristiche diverse mentre a centrocampo bisogna capire che succede con Mandragora per ora uscito dal radar. Ma la Fiorentina già così ha certezze anche se i tifosi immagino si aspettino altri giocatori di qualità".

Con Pioli può essere l'anno di Gud e Fagioli? Ce lo auguriamo. A livello di personalità e tecnico non si discutono. L'islandese ha avuto problemi fisici e extra calcio ma quest'anno è partito bene. Idem Fagioli se torna ad esprimersi come negli anni scorsi, a parte quello che è successo".

Piccoli che scelta è? "Il valore di un attaccante italiano e giovane è quello, faceva gola anche ad altri perciò il prezzo è giusto. A me piace ed è quello che mancava, può sostituire Kean ma può anche giocarci insieme. Il prezzo è anche un segnale importante dalla società".