RFV Papa Waigo caldeggia Piccoli: "Può essere la sorpresa. Dzeko mette quella sana pressione"

L'ex attaccante della Fiorentina, Papa Waigo, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per commentare l'imminente inizio di campionato della squadra di Pioli, di scena domani a Cagliari: "La Fiorentina ha fatto un bell'acquisto nel tenere Kean. Quest'anno pensavo tornasse alla Juve o cambiasse squadra, invece è rimasto e la società ha fatto un bel mercato, rafforzando l'attacco anche con Dzeko. Kean si sente a suo agio a Firenze e fa bene a proseguire lì".

Fiorentina che ha confermato anche Gudmundsson.

"In attacco adesso ci sono tanti bomber, tenere sia Kean che Gudmundsson è stata una giusta mossa. E l'innesto di Dzeko mette quella sana pressione che serve. La squadra affronterà tre competizioni e Pioli le approccerà al massimo, avere Kean e Gudmundsson davanti è una cosa giusta".

Che acquisto è quello di Piccoli?

"È un buon colpo, anche perché avere qualcuno alle spalle che ti fa capire che il posto è sempre in bilico, serve, è importante. Kean magari andrà via tra un anno e Piccoli può essere la sorpresa di questo campionato, magari si guadagna lo spazio giusto e mette anche Kean in panchina per qualche gara. Il calcio è strano".