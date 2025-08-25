Il CNB di Calamai: "Mandragora il migliore a centrocampo, la Fiorentina trovi una soluzione"

vedi letture

Nel consueto spazio mattutino del "Caffè nero bollente" in onda su Radio FirenzeViola, durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato della gara di ieri, del pareggio tra Cagliari e Fiorentina. Queste le sue parole: "Si riparte da Mandragora. Abbiamo passato un'estate a fare i commercialisti sul suo stipendio e sul suo rinnovo. Bla bla bla, ma quando si va in campo alla fine il miglior centrocampista della Fiorentina si è dimostrato proprio Mandragora.

A me non interessa quale sarà lo sviluppo contrattuale, ma in questo momento la saggezza e il suo equilibrio sono una qualità indispensabile in qualsiasi posizione del centrocampo. Io suggerirei alla Fiorentina di trovare velocemente un accordo. Se dovesse andare via bisognerebbe trovarne uno meglio e io faccio fatica a trovarlo".