RFV Baiano: "Tridente viola ok se i tre davanti partecipano alla fase di non possesso"

L'ex attaccante della Fiorentina ed attuale allenatore, Francesco "Ciccio" Baiano, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare di attualità viola: "Il ritiro serve per migliorare soprattutto quando c'è un nuovo allenatore e per mettere minuti nelle gambe. Penso che la Fiorentina abbia lavorato bene e si farà trovare pronta per le partite ufficiali".

Anche lei era in un tridente, il calcio è cambiato? "No, serve sempre equilibrio, non significa che più attaccanti hai e meglio è, perché esiste anche la fase di non possesso in cui questi attaccanti devono darti una mano altrimenti gli avversari vanno in superiorità numerica. Penso si possa partire comunque con il tridente ma Pioli sa benissimo cosa fare, i tre attaccanti devono sapere cosa fare e non possono stazionare nell'area avversaria sempre"

Cosa può portare Dzeko? "Porta grande esperienza perché ha giocato in campionati importanti, la carta d'identità non è dalla sua parte ma i gol li ha fatti sempre, bisognerà però supportarlo e la Fiorentina difficilmente poteva trovare di meglio a certe cifre".

Beltran come mai non trova spazio? "Le prestazioni finora non sono state adeguate. Ci voleva tempo ma poi ha alternato troppi alti e basse che hanno portato la società a metterlo sul mercato. Cosa che non sarebbe accaduto se fosse andato per esempio in doppia cifra. Per dare un giudizio dovrei vivere lo spogliatoio ma da fuori penso che sia arrivato il momento di decidere, con l'allenatore di spessore che evidentemente non lo vuole trattenere al pari della società"