RFV Baiano: "Inter superiore sin dal 1'. Col Como punterei su Beltran centravanti"

Nel martedì di Radio FirenzeViola, l'ex viola Francesco Baiano. L'ex attaccante della Fiorentina ha analizzato così la sconfitta dei viola contro l'Inter: "Il primo tempo si è capito che l'effetto sorpresa avuto giovedì non c'era già più. E poi c'era un'altra Inter: erano veramente arrabbiati, c'è stato un possesso palla tutto a favore dei nerazzurri, il primo tempo è finito 1-1 ma poteva finire 3-1. Poi c'è stato un episodio scandaloso: ma il guardalinee che stava facendo, stava guardando gli spalti? Quello è un errore grave, molto grave. Poi nel secondo tempo c'è stata un'altra partita, dopo il 2-1 di Arnautovic h fatto bene. Ci sono alcuni rimpianti, però non abbiamo la riprova su cosa sarebbe successo se Palladino avesse optato per una formazione meno abbottonata dal primo minuto. Certo è che la Fiorentina a inizio gara non usciva mai, sembrava di vedere un'esercitazione attacco-difesa".

In vista della gara contro il Como mancherà Moise Kean (squalificato). Chi schiererebbe come prima punta?

"Ho sentito che Palladino ha detto che Zaniolo può giocare anche da centravanti. Anche io potevo fare il difensore centrale, ma non l'ho mai fatto. Penso che i giocatori debbano essere messi nei propri ruoli, anche per levare loro gli alibi. Credo che l'unico che possa fare il centravanti sia Beltran, anche se pure lui non è un centravanti. Anche ieri, giocando da sottopunta ha fatto male: devi avere una qualità tecnica e di pensiero importante, questo non si è visto ieri. Io sinceramente in questo momento Gudmundsson lo vedo in grande ritardo, non so se atletico o altro. Ieri è entrato morbido, se entri all'80' devi arare il campo per dieci minuti e più. Per questo davanti vedrei bene Beltran e magari dietro Zaniolo".