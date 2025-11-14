RFV Bagnoli: "Diogo Leite molto richiesto. Vanoli può facilitare Tessmann"

Il procuratore, Andrea Bagnoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando dell'imminente mercato invernale, dove la Fiorentina interverrà: "A quello che mi risulta Dodo ha manifestato di rimanere a Firenze. Credo che, un giocatore come Dodo può giocare ovunque in Italia, quindi, se gli viene proposto un progetto, il giocatore è disposto a rimanere".

Questo avvio può incidere sul volere di Dodo?

"Magari può incidere, ma se ci si mette a tavolino a parlarne, queste cose possono passare in secondo piano".

Cosa pensa del nome caldo di Diogo Leite per la difesa?

"E' un giocatore di prestanza fisica, che può giocare a destra e a sinistra, e andando in scadenza molti lo vogliono. E' un giocatore importante, che in Italia può fare bene. La Fiorentina, se lo vuole davvero, può prenderlo già a gennaio".

Tessmann può alzare il livello del centrocampo?

"Un calciatore quando è richiesto da un allenatore che ha già avuto, può facilitare le cose. Ci sono stati dei precedenti, ma se il mister lo vuole è bene accontentarlo, anche se si erano create situazioni spiacevoli, che sono normali nel mercato. Secondo me se l’allenatore chiede un giocatore, è meglio soddisfarlo".

Cosa pensa del neo Ds Goretti?

"E' un ragazzo giovane, che per la prima volta si trova in una squadra importante, ma ha sempre lavorato bene come scout e ci può stupire, perché ha molta esperienza ed è una persona capace, che affiancato da Rubino può fare ancora meglio. Perché so che nell'ultimo periodo, hanno girato molto per conoscere un maggior numero di calciatori".

Ci sono occasioni di mercato in Argentina e Brasile?

"In Brasile io pescherei il difensore centrale del Flamengo, Iago, è un U20, che può essere attenzionato dalla Fiorentina. A centrocampo un esterno è Leandrinho del Vasco da Gama, che è un classe 2005. Però non sono molto convenienti, devi arrivare molto prima per non pagarli troppo. Ora non è il momento di prendere questi giocatori a gennaio, perché ne ho visti pochi che a gennaio facessero già la differenza".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola