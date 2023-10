AVRAMOV A RFV, Varga il più temibile ma viola superiore

FirenzeViola.it

Vlada Avramov a Radio FirenzeViola

L'ex estremo difensore della Fiorentina e attuale preparatore dei portieri della Honvéd Budapest è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole in vista della gara di Conference League tra la formazione di Vincenzo Italiano e il Ferencvaros: "Il Ferencvaros da quando è arrivato Stankovic ormai due mesi fa è tornato a fare bene. Domani mancheranno due tra i giocatori più importanti come Traorè e Tokmac, ma ci sono anche altri calciatori molto bravi come Varga e il portiere Dibusz".

Il Ferencvaros è una squadra molto titolata ed ora è in testa alla classifica, è la Juventus ungherese?

"Hanno vinto più di trenta campionati e sono pieni di giocatori fortissimi. Vogliono dare il massimo anche in Europa perché in Ungheria spesso vincono in anticipo il campionato".

Riguardo a Varga è lui il giocatore più temibile?

"Sta facendo gol anche con la nazionale e sicuramente non sarà facile per la viola giocare contro di lui e contro il Ferencvaros. Anche se la Fiorentina ha qualità ed è sicuramente superiore al Ferencvaros".

Il campionato ungherese, come sta evolvendo?

"Ci sono tanti grandi calciatori e grandi squadre anche oltre al Ferencvaros, però loro hanno tanti giocatori stranieri e questo li pone in vantaggio rispetto a tutte le altre formazioni".

