Andrea Agostinelli su Palladino: "Ok il consenso del club ma contano i risultati"

vedi letture

Il tecnico Andrea Agostinelli è intervenuto a "Chi si Compra?" in diretta su Radio FirenzeViola per parlare della Fiorentina: "I momenti di difficoltà ci sono sempre, se ne viene fuori lavorando in modo ancora più maniacale e dando importanza ai dettagli. Poi devi avere anche un pizzico di fortuna, soprattutto quando alleni. Perché da giocatore magari "decidi" tu, ma da tecnico no. So quello che Palladino può passare in questo momento, però è il nostro mestiere".

Può bastare una scintilla in questi casi?

"Sì, anche una gara vinta in modo sporco. Perché credo che l’autostima in certi periodi cali molto, e tante volte i giocatori non riescono a fare delle cose che di solito fanno. Gli allenatori li vedi nei momenti difficili, perché quando vinci le cose vanno bene e il gruppo è sano".

Quanto conta la certezza che la società sia schierata al proprio fianco?

"Qui andiamo di fronte a quelle che io chiamo bugie bianche. A un allenatore può far senz'altro far piacere un'intervista o una dichiarazione a proprio favore fatta dalla dirigenza, ma quello che conta sono sempre e comunque quei "maledetti" novanta minuti in campo".

L'infortunio di Kean pesa più del dovuto?

"È una perdita grave, ma se i risultati sono positivi nessuno te lo ricorda. Io credo sia importante una cosa: nei momenti di difficoltà un allenatore deve sempre avere un certo equilibrio, perché sennò le scelte vanno a inficiare sulla realtà di quello che stai passando. Tu lo sai che il tuo mestiere ti dà delle soddisfazioni, ma devi anche sapere che quando vieni messo in discussione devi sempre mantenere l’equilibri".