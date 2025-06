RFV Riccardo Cucchi su Pioli: "Contento che torni alla Fiorentina. Esonero di Spalletti? Errore di gestione della federazione"

Lo storico radiocronista sportivo di RadioRai Riccardo Cucchi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Firenze in Campo" per analizzare l'attualità di casa gigliata e non solo. Queste le sue parole a partire dai problemi della nazionale italiana: "E' un momento difficile ma non è iniziato oggi con la sconfitta con la Norvegia. E' una crisi lunga e il tema principale è perché sta durando così tanto questa crisi. Secondo me il problema non è la guida tecnica. Spalletti però ha commesso alcuni errori, il ruolo di C.T. è diverso da quello dell'allenatore. La federazione per me ha sbagliato nella gestione dell'esonero di Spalletti. non si è assunta la responsabilità dell'esonero. Non ricordo una situazione simile. Lasciare Spalletti da solo ai microfoni in conferenza e poi panchina è stato un grave errore".

Un commento sulla scelta di Pioli che rinuncia al contratto con l'Al-Nassr e alla Nazionale per tornare a Firenze

"Sono felice che Pioli torni in Italia e in particolare alla Fiorentina. Ho una grande stima nei confronti di Pioli. Pioli è tornato ma secondo me poi torneranno tutti. Si va lì per i quattrini e per rimanere per qualche anno. Questo perché lì il calcio non funziona. Per creare calcio non bastano i soldi. Tornerà Milinkovic-Savic e torneranno altri. Il livello del campionato arabo è basso dal punto di vista tecnico. Umanamente comprensibile che un allenatore o un giocatore vogliano prendere dei soldi ma poi tornano. Quando i soldi prendono il sopravvento chiaramente lo sport si allontana dalla sua origine".

