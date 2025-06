RFV Carnasciali: "Pioli? Se lascia Ronaldo e 12 milioni per Firenze è motivato ma non sia alibi per la società"

Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio FirenzeViola, in diretta direttamente da Castiglion della Pescaia, dal La Valletta Beach Club (gestito proprio dall'ex terzino della Fiorentina) e presso l’impianto sportivo Casamorino Pro Soccer Lab dove si svolge oggi e domani il clinic organizzato da Maurizi Sarri con il preparatore atletico sempre del Valdarno, ex MilanLab, Daniele Tognaccini. Proprio dalla descrizione del clinic (che Radio FirenzeViola seguirà in diretta anche domani) è partito Carnasciali: "Oggi hanno tenuto lezione i preparatori atletici con Tognaccini, domani ci sarà mister Maurizio Sarri con una doppia lezione, teorica la mattina e pratica il pomeriggio e sono orgoglioso che abbia scelto la mia struttura".

Qual è il tuo giudizio sulle scelte di Sarri e Pioli, che hanno dato priorità alla Fiorentina? "Firenze è una piazza importante che paragono a Milano Torino Napoli e Roma perché la domenica ci sono 35/40 mila persone con passione e ha una storia anche se questi anni non sono paragonabili a quelli di Batistuta ed altro. Sarri poteva lavorare con i giovani e dare un'identità di gioco perché pensa h24 al calcio e poteva essere intrigante ma poi la Fiorentina ha tentennato e lui è tornato in una piazza come la Lazio dove ha fatto bene e che dimostra che si era lasciato bene con Lotito. Mi dispiace che a Firenze non si sia potuto concretizzare perché ne parlavamo sempre con lui".

Su Pioli in particolare: "Se Stefano è tornato nonostante allenasse Cristiano Ronaldo e prendesse 12 milioni significa che è motivato e ama Firenze, poi deve essere messo nelle condizioni di fare bene e per me riuscire a crescere sarebbe importante, arrivare quarti sarebbe un bel risultato e seguire l'esempio dell'Atalanta. Forse se ha deciso di tornare ha questa sensazione. Se può avere voce in capitolo? Poi non vorrei che fosse un alibi della società per scaricargli tutte le responsabilità visto che con lui la piazza sta buona. Speriamo bene perché è il 15 giugno e ancora non abbiamo fatto nulla sul mercato".

Favorevole ad un ritorno di Chiesa? "Ha fatto un anno un po' nullo, se è un giocatore che torna con voglia, determinazione e le capacità che ha fatto vedere allora bene".