Radio FirenzeViola, alle 14:00 si apre la diretta con "Firenze in Campo"

vedi letture

Inizieranno oggi alle 14 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno di sabato! I programmi avranno il via subito dopo pranzo con due ore a cura di Fabio Ferri e Virghina Bicchi che con Firenze in Campo vi terranno compagnia fino alle ore 16. Subito dopo sarà la volta di Viola Weekend con la conduzione di Niccolò Righi e Samuele Fontanelli che poi cederanno il timone, a partire dalle 18, a un'ora di diretta speciale divisa tra Castiglion della Pescaia (dove andrà in scena un evento con tanti addetti ai lavori del mondo dello sport) e Piazza Santa Croce a Firenze, dove vi racconteremo la semifinale di Calcio Storico Fiorentino tra Azzurri e Rossi.

Per ascoltarci CLICCA QUI!