AMOROSO A RFV, Non mi aspettavo un Arthur così

Christian Amoroso a Radio Firenze Viola

Nel day-after della strepitosa vittoria sul campo del Napoli, anche un grande ex viola come Christian Amoroso ha commentato l'exploit della Fiorentina. Ecco le sue parole a Radio FirenzeViola: "Ci siamo divertiti ieri, è stata una grande partita anche per merito del Napoli, che secondo me ha giocato bene. La Fiorentina è però stata superiore in ogni momento della gara. Italiano l'ha preparata davvero benissimo, mi è sembrato sempre in controllo".

"No, sinceramente no. Pur essendo un gran giocatore ha avuto molti infortuni in questi ultimi anni. Anche sulla sua crescita incide molto Italiano. Devo dire che è sempre difficile leggere la Fiorentina, non si capisce mai come gioca e con che modulo e la stessa posizione di Arthur è difficile da definire. Dal punto di vista tattico Italiano sta estremizzando al meglio il concetto di calcio moderno"."Io penso che ci voglia un po' di equilibrio, difficile da trovare in questo momento. Giusto cavalcare l'entusiasmo ma c'è da vedere anche cosa faranno le altre squadre. Il campionato è ancora lungo e gli "inciampi" sono dietro l'angolo".