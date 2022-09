AMERINI A RFV, Jovic sia più cattivo. E stasera...

L'ex viola Daniele Amerini, oggi procuratore per il gruppo S!, ha parlato a RadioFirenzeViola direttamente dai nostri studi. Ecco le sue parole sul momento dei viola: "A Firenze si respira un clima nuovo da quando è tornata l'Europa. Una competizione come la Conference, anche se non è troppo prestigiosa, dà maturità e lustro a tutta la società e alla squadra. Per un giocatore fare le coppe è un'esperienza incredibile. Ad oggi la Fiorentina ha dei ricambi validi per essere competitiva sia in campionato che in Europa".

Dopo l'errore di sabato, avrebbe dato fiducia a Jovic oggi?

"Giocando di nuovo domenica a Bologna non penso si possa parlare di mancanza di fiducia. E' giusto secondo me in ogni caso alternare gli attaccanti. Jovic però si deve dare una mano da solo: vedendolo giocare ho dei dubbi sull'atteggiamento. Mi pare troppo freddo: non si arrabbia mai, nemmeno con se stesso, quando sbaglia. Lo vorrei pià cattivo, sembra invece che gli scivoli tutto addosso".

Cosa deve cambiare la Fiorentina per non farsi sorprendere dagli avversari?

"Lo scorso anno era la sorpresa in Serie A, dopo stagioni noiose anche sotto l'aspetto del gioco. Quest'anno Italiano ha scelto di insistere con la stessa idea di gioco anche se la fase difensiva è nettamente migliorata, manca però la fase di rifinitura e realizzazione. Molto però dipende dalle caratteristiche dei giocatori che - curriculum alla mano - non hanno molti gol nel sangue".

