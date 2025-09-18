RFV Accomando: "Fagioli? Mi aspetto tanto da lui, sia per il percorso sia per le qualità"

Orazio Accomando, giornalista di Sportmediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola, nel corso della trasmissione "Chi si compra?". Ecco le sue dichiarazioni: "Secondo me Fiorentina e Como lottano per lo stesso macro obiettivo, cioè quello di provare a entrare in Europa, però credo che la Fiorentina può puntare all'Europa League e il Como può ambire a una qualificazione in Conference. Oggi la Fiorentina nel complesso è più solida come squadra e società ma il Como si sta avvicinando tanto a quello che ha fatto la Fiorentina in questi anni. In questo momento quindi la Fiorentina è avanti rispetto al Como anche se mi ha impressionato, non soltanto per quanti soldi ha speso ma per come gli ha spesi".

Cosa pensa del centrocampo della Fiorentina?

"Meglio il centrocampo di quest'anno anche nel confronto immediato, perché io credo che Nicolussi Caviglia abbia dimostrato di essere uno dei giovani migliori del nostro campionato, Fagioli è un giocatore forte e Fazzini ha margini di crescita impressionanti. Onestamente Adli e Cataldi non penso abbiano lasciato un segno memorabile nella storia della Fiorentina se non con un rapporto ottimo ma nella singola annata, se guardi al futuro per una questione anche anagrafica tra Nicolussi Caviglia e Cataldi, io mi prendo Nicolussi. E' chiaro che i tifosi della Fiorentina sono condizionati dalle prime tre partite che non sono state straordinarie però se guardo al progetto e alle ambizioni secondo me è stato un gran mercato a centrocampo".

Tra Fazzini, Fagioli, Sohm e Caviglia chi è che può diventare un grande centrocampista?

"Tutti possono diventare ma chi deve diventare è Fagioli in questo momento per il percorso che ha avuto, per tutto quello che è successo, per la fiducia che ha avuto dalla Fiorentina e per le qualità del giocatore. Io mi aspetto che questo sia l'anno della consacrazione ad alto livello di Fagioli, lo pretendo perché è un giocatore forte".