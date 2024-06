ACCARDI A RFV, Palladino può stupire. Bene Goretti-Pradè

FirenzeViola.it

Beppe Accardi, agente e intermediario di mercato, parla così durante "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola: “Palladino è uno dei giovani emergenti. Ha lavorato bene in una piazza che sembra facile ma non lo è, come Monza. Può stupire alla Fiorentina. E mi è piaciuta molto la scelta di affiancare Roberto Goretti a Pradè”.

Perché?

“Perché è uno dei direttori sportivi giovani ma un po’ all’antica: va in giro per i campi, non fa il protagonista e va sul concreto. Con Pradè può formare una bella coppia”.

Sugli attaccanti: “Il problema è che ci fossilizziamo su attaccanti che abbiano nomi affermati. Se devi andare dietro all’umore della piazza, serve un colpo da 30 milioni a salire. Ma nella logica aziendale, la Fiorentina farà un investimento del genere?”.