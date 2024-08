ACCARDI A RFV, Mercato viola mirato per accontentare il tecnico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Beppe Accardi è intervenuto a Radio FirenzeViola direttamente da Milano attraverso i nostri inviati per parlare di questo mercato arrivato all'ultimo giorno: "Per quanto riguarda la serie A è stato un mercato vivace - spiega - mentre in B e C ci sono stati solo scambi e disastroso, diventato difficile. Entro la mezzanotte può accadere altro? Difficile che accada qualcosa di importante anche perché con le parite molti sono andati allo stadio".

La Fiorentina le è piaciuta? "Ha fatto un buon mrcato con giocatori mirati accontentando l'allenatore e serve solo tempo. Gosens mi piace, poi quando un allenatore ti sceglie sa già come impiegarti. Avere un allenatore che valorizza un giocatore aumenta anche il suo valore, se Palladino ha insisitito gli tirerà fuori il meglio. Cataldi al posto di Amrabat? Qualsiasi giocatore arriva dopo di lui ha uno sclaino da salire perché il giocatore ha dato tanto a Firenze ed è un nome internazionale importante".

Gudmundsson meglio di Nico? "Gonzalez ha fatto bene e si è fatto notare con le sue prestazioni e i suoi gol da squadre importanti ma penso che Gudmundsson farà altrettanto bene"