A Radio FirenzeViola scatta l'ora di "Extra Viola", in collaborazione con Rtv38
FirenzeViola.it
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual da tv smart o sul canale 92 digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia oltre che da pc e App) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it. Dalle 21:00 alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", la trasmissione di approfondimento della giornata viola in collaborazione con RTV 38.
