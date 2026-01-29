RFV Valdifiori: "Il Napoli sta facendo il massimo e i tifosi lo sanno, la Fiorentina ha fame"

vedi letture

L'ex centrocampista di Empoli e Napoli (tra le altre), Mirko Valdifiori è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare della gara del Maradona tra gli azzurri e la Fiorentina: "Mi aspetto una partita tra due squadre deluse, eliminate dalle Coppe e dunque arrabbiate nonostante gli obiettivi diversi. Il Napoli nel secondo tempo è calato, la Fiorentina a parte col Cagliari sembra che si sia ripresa".

Corsa Champions e salvezza, chi rischia di più?

"Per il Napoli è un momento difficile ma la gente ha capito che sta dando il massimo con giocatore che stanno tirando la caarretta mentre la Fiorentina ha la fame di chi si deve salvarsi".

Fagioli sembra tornato quello migliore, che ne pensa?

"Non è mai facile prendere in mano il centrocampo e lui lo ha fatto in un momento difficile, si vede che è dentro il progetto di Vanoli e che aiuta la squadra con le sue giocate. E' un centrocampista che aiuta la fase difensiva anche se non ha lo stesso impatto di un centrocampista strafisico, lui rompe più le linee. Il calcio moderno richiede che il centrocampista sappia fare entrambi le fasi".

Che allenatore è Vanioli?

"Vanoli dà una grande carica anche perché ha giocato a calcio e questo aiuta, è stato bravo a raddrizzare una stagione compromessa. Poi la prossima stagione puoi ripartire con più verve con lo stesso allenatore".