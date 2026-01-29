Su RadioFirenzeViola ecco i Tempi Supplementari: seguili anche su YouTube!

Su RadioFirenzeViola ecco i Tempi Supplementari: seguili anche su YouTube!FirenzeViola.it
Oggi alle 16:13
di Redazione FV

Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 17:00 ecco "I Tempi Supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi, trasmissione di informazione e intrattenimento visibile anche su YouTube dal canale FirenzeViola.it! Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi, Stefano Prizio e Chiara Andrea Bevilacqua con "Garrisca al vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà "Nel nido della rondine", la trasmissione a cura della Rondinella Marzocco, e dalle 20:00 alle 20:50 ecco "L'altra metà della Viola" con Ludovico Mauro. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

