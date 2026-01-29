RFV Carmine Esposito avverte: "Anche per il Napoli sarà una finale. Conte si gioca tutto coi viola"

Carmine Esposito, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola per presentare la sfida di sabato contro il Napoli. Queste le sue parole: "La situazione adesso è difficile per i viola. Mi fa specie pensare alle partite perse contro avversari a dir poco abbordabili ma quest'anno purtroppo è così. Son convinto che la Fiorentina possa fare bene a Napoli, anche perché il Napoli non può più sbagliare dopo l'eliminazione in Champions, con l'Inter che è scappata adesso anche Conte è spalle al muro.

Ci sarà come sempre un grande clima, ci sarà il tutto esaurito come c'è sempre al Maradona. Conosco bene la piazza di Napoli e per loro quella contro la Fiorentina è una partitissima che può valere molto: se non fanno risultato sabato è un grosso problema per tutti. La Fiorentina dovrà andare lì con un piglio propositivo, se si mette passiva al Maradona non ne esce".