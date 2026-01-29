RFV Poesio: "La Fiorentina si spinge troppo in avanti. E allora chi difende?"

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, si è così espresso a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per parlare del mercato invernale, oramai giunto nella sua fase finale e più calda: "Giochiamo con Parisi che è adattato a destra perchè non ci sono alternative. Questo è stato il mercato delle occasioni e non è così strano perchè la Fiorentina non ha una capacità di spesa alta. Sono stati fatti colpi per il divenire. Si fa difficile mettere sul piatto dei contanti, quindi si è costretti andare su prestiti, e non sono modalità semplici. Ci sono tante questioni che rendono difficile il mercato di gennaio, oltre alla posizione di classifica in cui è la Fiorentina. I giocatori si fanno due conti. Inoltre questa squadra è stata costruita talmente male che per modificarla dovresti fare tante operazioni. Eravamo partiti bene poi ci siamo operati. La difesa, per esempio, è un problema".

"Fagioli nell'ultimo mese e mezzo si è dato una svegliata e c'è molto di lui nelle vittorie e nelle partite milgiori della Fiorentina. Però rimane il problema che per fare quel ruolo, Fagioli dovrebbe avere anche un'attitudine difensiva che però non ha. Può aver anche preso dimestichezza coi tempi di costruzione del gioco, ma, accanto, ha bisogno di cagnacci, due corazzieri che lo proteggono e gli fanno da gabbia. Invece, se le due mezzali si spingono davanti, così come gli esterni e se Fagioli non ha attiduine difensiva, chi difende?".

