Zaniolo riscattato dalla Fiorentina? Dalla Turchia sono sicuri: ecco quante gare mancano

Fermo nelle ultime due partite tra Conference e campionato, Nicolò Zaniolo conta le presenze con la maglia della Fiorentina per essere riscattato obbligatoriamente dal club viola. Per ora ne ha giocate tre da titolare ed una, contro l'Inter, da soli 23' e dunque non calcolabile nel computo visto che valgono solo presenze da minimo 30 minuti.

Dalla Turchia però sono sicuri: mancano 9 presenze per il riscatto obbligatorio dal Galatasaray che incasserebbe 15 milioni e mezzo dalla Fiorentina (oltre al prestito oneroso). A dirlo è il giornalista sportivo turco Yakup Çınar al canale You Tube di Yeni Açık. Se così fosse sarebbero state dunque 12 presenze quelle previste.

Calcoli però non confermati però dal club viola. Comunque sia il cammino è ancora lungo, soprattutto se fossero presenze in percentuale, visto che Zaniolo all'andata con il Panathinaikos ha dato la sensazione di non essere in cima alle gerarchie di Palladino (con il Napoli era invece squalificato), vedremo cosa deciderà il tecnico giovedì.