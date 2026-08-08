Fiorentina Femminile, che beffa col City: il pari ospite arriva all'88'. Finisce 1-1

Fiorentina Femminile, che beffa col City: il pari ospite arriva all'88'. Finisce 1-1FirenzeViola.it
Ieri alle 22:00Primo Piano
di Redazione FV

Pareggio di prestigio ma con tanti rammarichi per la Fiorentina Femminile che nell’amichevole del Viola Park contro il Manchester City è stata ripresa dalle inglesi sull’1-1 nei minuti finali del match. Per la squadra di Pinones-Arce vantaggio in chiusura di primo tempo (45’) con Cherubini mentre per le ospiti gol del pareggio all’88’ grazie a Hemp.

Per le Viola in ogni caso una bella iniezione di fiducia in vista dell’inizio della stagione, con la Serie A Women Cup che partirà il prossimo 23 agosto contro il Sassuolo (nelle altre sfide la Fiorentina se la vedrò con Ternana e Roma) prima dell’esordio in campionato il 26 settembre.