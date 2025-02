Zaniolo o Beltran? Parola a due nove: i pareri di Graziani e Baiano su la Nazione

Lucas Beltran o Nicolò Zaniolo? Ballottaggio aperto per il ruolo di sostituto di Moise Kean, squalificato. Chi schierare contro il Como come centravanti? Rispondono due attaccanti d'altri tempi, Ciccio Graziani e Ciccio Baiano che, sulle colonne de la Nazione, parlano così della sfida per la maglia da titolare al centro dell'attacco di Raffaele Palladino:

«La soluzione più logica è quella di farci giocare Beltran al posto di Kean. Anche se non è da scartare l’idea Zaniolo. In quel ruolo ci ha giocato alla Roma e all’Atalanta. Può venir fuori un attacco senza punti di riferimento per gli avversari» dice Graziani. «Che mancasse un sostituto l’avevamo evidenziato, sarebbe stato logico prendere un altro attaccante». Club e allenatore hanno deciso di fare crescere Caprini. Graziani apprezza, ma per l’immediato è difficile vederlo titolare. «È troppo presto per mettere tutta questa pressione sulle spalle di un ragazzo. Te lo porti in panchina, lo fai entrare, crescere piano piano».

Così invece Baiano, che riparte anche dallo spiacevole episodio di lunedì sera, ovvero gli insulti razzisti subiti da Moise Kean sui social: «Quel che è accaduto è una schifezza. Basta, ma basta veramente. Andiamo a prenderli a casa questi personaggi, emarginiamoli come hanno fatto in Inghilterra». Quanto al vice Kean, Baiano non ha dubbi. «Beltran, senza starci nemmeno a pensare. Lo ha già fatto, era stato preso per fare l’attaccante. E così non dovresti sacrificare nessun altro giocatore». L’ipotesi Zaniolo non lo affascina. «Io penso che i giocatori debbano essere schierati nel proprio ruolo. Se poi giocano male si attaccano al fatto di essere stati schierati fuori ruolo».