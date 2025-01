Zaniolo, il sì in mattinata: per Sky c'è un solo ostacolo col Galatasaray

Nicolò Zaniolo è sempre più vicino al ritorno alla Fiorentina. Come riporta Sky in questi minuti, il club viola e il Galatasaray (proprietario del cartellino), sperano di risolvere la trattativa nella mattinata di oggi, 31 gennaio. Al momento, rimane distanza tra la richiesta e l’offerta per quanto riguardano le presenze che farebbero così scattare l’obbligo di riscatto, fissato a una cifra tra i 16 e i 17 milioni di euro.