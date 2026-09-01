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Il Cagliari si aggiudica Nzola al fotofinish: l'angolano lascia la Fiorentina a titolo definitivo

Il Cagliari si aggiudica Nzola al fotofinish: l'angolano lascia la Fiorentina a titolo definitivoFirenzeViola.it
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di Redazione FV

M'Bala Nzola non è più un giocatore della Fiorentina. Il calciatore angolano, fuori rosa da inizio ritiro, è ufficialmente un nuovo attaccante del Cagliari, un'operazione confermata dal sito della Lega Serie A. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo per il classe '96, che lascia Firenze dopo tre anni, 47 presenze e sette reti, in mezzo anche tre prestiti, Lens, Pisa e Sassuolo.