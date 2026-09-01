Dagli inviati
Pedro Goncalves alla Fiorentina, il giocatore al Viola Park: "Felice di essere qui"
L'esterno d'attacco dello Sporting CP è atterrato in questi minuti a Firenze. Le prime immagini del giocatore inmaglia viola
Pedro Goncalves è atterrato all'aeroporto di Peretola ed è arrivato al Viola Park preparandosi a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. L'esterno d'attacco è giunto a Firenze direttamente dal Portogallo e diventerà a breve un giocatore agli ordini di Fabio Grosso anche in via ufficiale. "Ciaoa tutti, sono felice di essere qui" ha detto il portoghese ai presenti. Ecco le immagini del classe '98 dal Viola Park:
L'operazione
Goncalves approda alla Fiorentina in prestito oneroso a 2.5 milioni di euro con riscatto a 22.5 dallo Sporting CP. Dribblomane e giocatore in grado di giocare su entrambe le fasce, destro di piede e più predisposto a stare sulla sinistra, arriva per chiudere il pacchetto offensivo della squadra viola.
autore
Giornalista della cantera di FirenzeViola, in cui è giornalisticamente nato e cresciuto. Dopo anni sul campo da calcio ecco il passaggio in redazione e sulla strada: conduttore del Viola Weekend, collaboratore di TuttoMercatoWeb e volto inviato di Radio FirenzeViola per le vie cittadine e non solo, ovunque si parli di Fiorentina.
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