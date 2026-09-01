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Pedro Gonçalves è un giocatore della Fiorentina: depositato il contratto

Pedro Gonçalves è un giocatore della Fiorentina: depositato il contrattoFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:58Primo Piano
di Redazione FV

Pedro Gonçalves è ufficialmente un giocatore della Fiorentina nonostante sia sbarcato a Firenze da pochi minuti: il contratto è stato depositato in Lega. Prestito oneroso a 2.5 milioni e riscatto a 22.5 milioni è la formula con cui arriva l'esterno portoghese.