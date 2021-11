VLAHOVIC, Il più decisivo in A: ecco la classifica

Nessun attaccante in Serie A è decisivo quanto Dusan Vlahovic. Come scrive La Nazione, dei 16 sigilli messi a segno dalla squadra di Italiano in queste prime giornate di campionato ben 8 portano la firma del classe 2000, che ha dunque realizzato il 50% esatto delle reti totali dei viola. Quanto agli altri? Immobile 40,9% (ha segnato un gol in più ma la Lazio ne conta 22 all’attivo, dunque in proporzione è stato meno determinante del serbo), Simeone 33,3%, Zapata 30%, Pinamonti e Dzeko 25%, Osimhen 21,7%, Dybala 20%, Giroud 16% e Abraham 10,5%.