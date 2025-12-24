Una rosa svalutata, La Nazione: "Ecco quanto costa alla Fiorentina l'ultimo posto"
La Nazione fa il punto sulle quotazioni di alcuni calciatori viola, che sono al ribasso proprio a causa dell'ultimo posto in classifica. Comuzzo, che per 30 milioni sarebbe potuto andare in Arabia? Oggi è un difensore che può portare (cash subito) una dozzina di milioni. Non di più. Valutare la cessione di Gud? A parte gli exploit delle ultime sette settimane, l’islandese al momento è valutabile 15 milioni. Magari divisi in due tranche. E comunque per strappare un sì di questo genere manager del giocatore e dirigenti viola dovranno essere bravi.
Che dire di Dodo: se la Fiorentina aspetta un sì da 15 milioni dovrà trattare con decisione, visto che il brasiliano (cartellino alla mano) oggi può ricevere offerte intorno ai 12 milioni. Cinque milioni o poco più, potrebbero portarli – a testa – Richardson e Kouadio, anche se per trattare una cifra del genere, la Fiorentina dovrà trovare estimatori particolari delle qualità dei due giocatori. Infine Dzeko, che di mercato vorrebbe pronto a salutare Firenze. Per lui (cartellino da 3 milioni) la situazione sarebbe opposta. Quindi una plusvalenza potrebbe arrivare proprio dal suo addio.
