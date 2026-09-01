Al Viola Park c'è anche Jovetic: "Qui ho vissuto cinque anni bellissimi"

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Siamo alla vigilia di Fiorentina Legends contro la selezione di Serie A Operazione nostalgia, un'amichevole tra vecchie glorie che si disputerà domani allo stadio Franchi e chiuderà la settimana di festeggiamenti per il centenario viola; al Viola Park è andata in scena stasera la cena di gala con tutti i protagonisti che saranno domani in campo. Tra loro a sorpresa anche Stevan Jovetic, attuale giocatore dell'Ael Limassol, presente a Firenze per la partita delle leggende e intervenuto a SkySport parlando di passato e presente viola, e di calcio italiano più in generale: "A Firenze ho vissuto cinque anni bellissimi a Firenze, avevamo una società forte e giocatori fortissimi. Il nostro ciclo è stato molto bello, abbiamo giocato due volte la Champions e vinto grandi partite contro le big. È stato un percorso emozionante".

Sulla partita migliore giocata coi viola: "La partita che porto maggiormente nel cuore è stata quella della doppietta col Liverpool. Ovviamente, cito anche la gara contro lo Sporting CP che ha dato il la a tutto il resto". E sulla partenza shock della Fiorentina: "La Fiorentina non è partita bene, ma ha un grande allenatore e gli serve solo tempo. Si è investito tanto e, secondo me, pure bene. Spero che la Fiorentina torni dove merita". Sul suo idolo e sull'addio alla Nazionale di Messi: "Il mio idolo era Shevchenko. Messi? Dobbiamo essere tutti felici di aver potuto vedere giocare Messi per 20 anni, è stato il migliore di quest'epoca e secondo me anche il più forte della storia".