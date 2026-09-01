Calciomercato Sottil non supera le visite mediche al Watford: sfuma la cessione dell'esterno

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Colpo di scena sul futuro di Riccardo Sottil. Secondo quanto appreso dalla redazione di FirenzeViola.it, l'esterno offensivo classe 1999, destinato a lasciare la Fiorentina in queste ultime ore di mercato, non ha infatti superato le visite mediche con il Watford e l'operazione è saltata. Il trasferimento in Inghilterra, che sembrava ormai definito, non andrà quindi in porto e il giocatore resterà a disposizione del club viola almeno fino alla prossima finestra di mercato.

Per Sottil si apre adesso uno scenario tutto da decifrare. Fin dall'inizio del ritiro estivo il calciatore era stato inserito nella lista degli elementi fuori dal progetto tecnico, allenandosi separatamente rispetto al gruppo guidato da Fabio Grosso e in attesa di una sistemazione. La mancata fumata bianca con il Watford cambia però le carte in tavola: l'esterno resta sotto contratto con la Fiorentina e sarà chiamato a trovare una nuova collocazione all'interno di una situazione che, fino a poche ore fa, sembrava destinata a concludersi con la separazione definitiva.