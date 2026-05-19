Fiorentina All Stars-Operazione Nostalgia Legends: in vendita i biglietti dell'evento
Da oggi sono disponibili i biglietti per la partita organizzata tra la Fiorentina e Operazione Nostalgia, in occasione del Centenario viola. La sfida verrà opposte Fiorentina All Stars vs Operazione Nostalgia Legends e si disputerà al Franchi, mercoledì 2 settembre alle ore 20. Ecco le info dal comunicato diffuso dalla società viola:
"Tutte le informazioni per acquistare i biglietti della partita celebrativa che vedrà affrontarsi la Fiorentina All Stars e la formazione delle Legends di Operazione Nostalgia, Mercoledì 02 Settembre 2026 ore 20:00, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze.
APERTURA VENDITA BIGLIETTI
Dalle ore 12:00 di Martedì 19 Maggio 2026
️ CALENDARIO DI VENDITA
1️⃣ FASE 1 - PRELAZIONE ABBONATI 2025/26
Dal 19/05/2026 ore 12:00 fino al 22/05/2026 alle 14:59, prima fase dedicata esclusivamente agli Abbonati alla stagione 2025/2026 di ACF Fiorentina.
2️⃣ FASE 2 – VENDITA GENERALE
Dal 22/05/2026 ore 15:00
TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI
️ INTERO: nessun obbligo di InViola Premium Card
PRELAZIONE ABBONATI 25/26: Abbonati alla stagione 2025/26 di ACF Fiorentina, disponibile dalle ore 12:00 del 19/05 fino alle ore 14:59 del 22/05
PROMO GEN VIOLA: possessori InViola Premium Card
RIDOTTO UNDER 14: nati dal 01/01/2012, prezzo € 5 in tutti i settori"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati