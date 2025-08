Dagli inviati Viola di nuovo al lavoro, proseguono a parte Mandragora e Bianco: i motivi

Allenamento pomeridiano per la Fiorentina, tornata al lavoro in Inghilterra dopo il test di ieri sera contro il Nottingham Forest. I titolari del City Ground stanno lavorando in palestra presso il centro sportivo del Leicester, mentre in campo ci sono i restanti giocatori di Pioli, compreso Simon Sohm alla sua prima seduta in viola.

Non ci sono ta questi due gruppi Rolando Mandragora e Alessandro Bianco che seguono due percorsi individuali: il primo ha subito botta nell'amichevole con la Primavera al Viola Park che deve ancora smaltire e per questo sta facendo lavoro individuale, proseguendo un percorso autonomo; il secondo svolge del lavoro individuale per ottimizzare la forma, senza alcun tipo di infortunio.