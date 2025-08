Dagli inviati Primo allenamento per Sohm in viola, i titolari di ieri in palestra: le ultime da Leicester

Torna in campo la Fiorentina dopo l'amichevole di ieri sera contro il Nottingham Forest. La squadra di Pioli prosegue la sua tournée inglese sui campi del centro sportivo del Leicester e quello di oggi pomeriggio è anche il primo allenamento di Simon Sohm con la maglia viola. Lo svizzero ha infatti seguito ieri sugli spalti la gara del City Ground e in questi minuti è sceso in campo coi suoi nuovi compagni, in particolare coi giocatori che ieri hanno preso parte alla gara gli ultimi 20 minuti oppure non hanno giocato.

Per quanto riguarda invece i titolari di ieri sera, stanno lavorando in palestra. Ecco un video del nostro inviato in Inghilterra: