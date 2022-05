VIOLA, Che addii: ai saluti Callejon, Piatek e Odrio

Tempo di saluti per molti, in attesa delle valutazioni più complete su tutta la rosa che verranno fatte solo dopo la gara di stasera. Come spiega oggi Il Corriere dello Sport-Stadio, sfida contro la Juventus non mette in palio solo il ritorno in Europa ma sarà l'ultima in maglia viola per tanti elementi della Fiorentina, specie per quei tesserati con il contratto in scadenza a giugno. Su tutti Callejon, l'unico certo dell'addio dopo due stagioni di semi-anonimato, mentre per ciò che riguarda gli altri calciatori prossimi allo svincolo (Saponara e Rosati) non è ancora detta l'ultima parola. Discorso diverso per i prestiti: su Torreira la società è da tempo al lavoro per il riscatto (che si è però complicato) mentre Odriozola e Piatek non rimarranno per questioni economiche.