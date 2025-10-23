Dagli inviati

Vienna si popola di fiorentini: ecco Aficionados e VC Porcellino

di Redazione FV
fonte dal nostro inviato a Vienna, Tommaso Loreto

Vienna inizia a popolarsi di tifosi della Fiorentina. Sono già arrivati alcuni gruppi organizzati della Curva Fiesole e Viola Club, come gli Aficionados e il VC Porcellino. L’Allianz Stadion, impianto sportivo del Rapid Vienna, ospiterà oltre mille sostenitori viola. Questa la foto realizzata dal nostro inviato in Austria: