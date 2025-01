VIDEO FV, Ultime sul vice-Dodo. Christensen a Salerno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nuovo appuntamento con il punto di mercato "Chi si compra flash" con tutte le ultime sui movimenti della Fiorentina in entrata e in uscita. Salutato Kayode che ha preso la direzione di Londra, sponda Brentford, il club viola si sta interrogando sul vice-Dodo in vista del termine della stagione: scesa nelle gerarchie l'ipotesi Fortini, ora è Moreno l'ultima idea per sostituire Kayode. Le altre operazioni, dallo scambio con il Torino per Kouame-Sanabria passando per Pablo Marì, sono in stand-by. Di seguito il punto video: